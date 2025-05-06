حاكم عجمان: توحيد القوات المسلحة قرار استراتيجي يجسد روح الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل قراراً استراتيجياً، يجسد روح الاتحاد، ويعزز الوحدة الوطنية، ويدعم الأمن والاستقرار.

وقال سموّه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «في هذا اليوم الوطني المجيد، نحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، تحت راية واحدة وقيادة موحدة، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا برجالنا البواسل الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن وطننا الغالي، وحماية مكتسباته وإنجازاته».

وأضاف سموّه: «في السادس من مايو عام 1976، تجسدت إرادة الاتحاد، وترسخت دعائم الأمن والاستقرار، بقيادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، بأن تكون لنا قوات مسلحة موحدة، قوية، تذود عن حياض الوطن، وتصون سيادته، وترفع رايته خفاقة بين الأمم».

وتابع سموه: «نحن اليوم، إذ نستذكر هذه المناسبة الغالية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأصدق مشاعر المحبة والاعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات، وإلى كافة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، رجالات العز والشرف والفداء»، وقال سموّه إن قواتنا المسلحة أصبحت نموذجاً عالمياً في الكفاءة والولاء للوطن والقيادة، وحفظ السلام والأمن والاستقرار، محلياً وإقليمياً ودولياً».

وأضاف سموه: «نستذكر بكل إجلال وتقدير شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً له، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته».