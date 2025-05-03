أستعد للزواج، وعروسي تريد إقامة حفل الزفاف في فندق شهير كصديقاتها، وحجز قاعة للنساء وقاعة للرجال، والتكلفة الإجمالية تتخطى 100 ألف درهم، وترفض كل الحلول الوسط لتنظيم حفل من دون بذخ، فما الحل؟.

الزواج سنّة ربانية وفطرة خلقها الله، سبحانه وتعالى، لتعم السعادة بين الذكر والأنثى، إلا أن ثقافة الإسراف والتبذير هي طريق الشيطان، لأن الله أمرنا بالإحسان، وبأن نقيم الأعراس بأقل كلفة، كما جاء على لسان الرسول، صلى الله عليه وسلم: «خير النساء أقلهنّ مؤونة»، أي تكلفة.

نحن في «عام المجتمع»، وظاهرة البذخ والإسراف من الظواهر التي لا تقوم على أسس اجتماعية أو دينية أو قيم أخلاقية، وما يؤسف له أن العروس تسلم عقلها إلى الذين يؤثرون في أفكارها، وفي المقابل يستحي العريس أو الزوج، فلا يملك إلا الدفع والاستدانة.

والحل في العودة لثقافة الزواج المعتدل، واستلهام القيم الإماراتية الأصيلة التي تتسم بالاعتدال والتواضع في ممارسات حفلات الزفاف، والتفكير بحكمة عند التخطيط لكل ما يتعلق بحياتهم الزوجية المقبلة، لذا علينا كمجتمع أن نتكاتف، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا سفراء لأبنائهم وبناتهم في المحافظة على الزوج، وعدم إغراقه بالمطالب غير الضرورية التي تؤدي للاستدانة، وما يترتب عليها من مشكلات تنتهي غالباً بالطلاق، وأن ننصح الشباب ونحميهم، ولا نتركهم فريسة لتجار الأعراس وسلعهم الكاذبة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة على الأسرة الإماراتية.

المستشار الأسري / د. سيف راشد الجابري

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية.