قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات الناجحة وممارساتها الرشيدة تعد نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح.

وأشار قرقاش في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن وصفة هذا النجاح تقوم على قيادة حكيمة، ودولة عدالة وقانون وشفافية، ومؤسسات راسخة، واقتصاد تنافسي.

وأبدى في ختام التدوينة، تطلعه إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها.

وقال قرقاش في التدوينة: "تمثل الإمارات بتجربتها الناجحة وممارساتها الرشيدة نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح. القيادة الحكيمة، ودولة العدالة والقانون والشفافية، والمؤسسات الراسخة، والاقتصاد التنافسي، جميعها مكونات هذا النجاح".

وأضاف "نطمح إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها".