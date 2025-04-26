حسين المنصوري.. سفير القيم الإماراتية الأصيلة

صمم رائد الأعمال الاجتماعية، حسين المنصوري، برنامجاً لنشر القيم الإماراتية الأصيلة، وتمــكين الشــباب والمراهقين ليصبحــوا نمــاذج ملهمــة وســفراء للقيــم الإماراتية الأصيلة، مــع التركيز على غــرس وترســيخ قيــم أساســية مثــل الاحترام، التسـامح، العطـاء، والتعـاون، وذلك عبر برنامج «سفراء القيم» لتطويـر مهـارات القيـادة والتواصـل، وتشـجيع المشاركة الفعالـة في المشاريع المجتمعية، وإعـداد نمـاذج ُيحتـذى بهـا والتي تمثـل هذه القيم وتطبقها.

وقال المنصوري لـ «الإمارات اليوم»: «برنامج سفراء القيم يهدف إلى تمكين الشباب والمراهقين ليصبحوا نماذج ُيحتذى بها في نشر القيم الإماراتية الأصيلة، تعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.»، وأشار إلى أن سفير القيم، شخص يتمتع بمهارات قيادية وأخلاق عالية، ويؤثر إيجابًيا على أقرانه، قادر على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشاريع المحلية والمشاركات الدولية.

وأضاف: «حصل البرنامج على المركز الأول في مبادرة «ويّاكم» 2024، لتصميم الحلول المبتكرة لمعالجة أهم التحديات المجتمعية، حيث يهدف البرنامج إلى خلق بيئة تفاعلية تشجع الشباب على ممارسة السلوك الإيجابي، وتعزيز ارتباطهم بالقيم الإماراتية، والتفكير الإيجابي، والثقة بالنفس في مواجهة التحديات اليومية، وتطوير قدرتهم على التأثير الإيجابي، وتحفيزهم على خدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية، إضافة إلى تحفيزهم على تحديد أهدافهم المستقبلية، والسعي لتحقيق طموحاتهم بشغف»، لافتاً إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً، والأخرى من 19 إلى 25 عاماً.