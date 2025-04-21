حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهما لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.