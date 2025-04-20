جسر جديد يخدم القادمين من جميرا إلى شارع الميناء

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، جسراً رئيساً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي، بطول 985 متراً، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، التي يمتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات.

وأكدت الهيئة حرصها على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول محور الشندغة، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، عبر تعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

ويوفر الجسر الجديد انسيابية في الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي، ما يسهم في رفع كفاءة الطرق عبر توفير حركة مرورية حرة على طول الجسر الجديد بدلاً من الانتظار على الإشارات الضوئية، الأمر الذي يسهم في تقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى أربع دقائق.

وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19 ألفاً و400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وتطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شوارع جميرا والميناء والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة: الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء.

ومن المخطط خلال الربع الثاني من العام الجاري الانتهاء من تنفيذ الجسر الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من جسر إنفينيتي عبر شارع الميناء باتجاه شارع الوصل، بطول 780 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات وطاقة استيعابية تبلغ 4800 مركبة في الساعة.