حمدان بن محمد يعين شيماء السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون في "هيئة الثقافة" بدبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2025، بتعيين شيماء راشد سيف راشد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.