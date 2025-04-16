شرطة دبي تعيد طفلاً إلى ذويه في غضون ساعة

أعاد مركز شرطة نايف طفلاً من أصحاب الهمم، يبلغ ست سنوات، إلى ذويه في غضون ساعة، بعدما ضل طريقه عن المنزل، وخرج إلى الشارع وحده.

وناشد مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، العميد عمر موسى عاشور، أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم، وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من التعرض لأي مكروه، مؤكداً أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته، كما يجب تعليم أبنائهم كيفية التصرف إذا ما ضلوا طريقهم، وكيفية طلب المساعدة من رجال الشرطة أو الأمن إذا فقدوا طريقهم وسط الزحام وفي الأماكن العامة.

وحول تفاصيل الواقعة، قال إن بلاغاً ورد من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بالعثور على طفل ضل طريقه في سوق نايف، وهو في حالة بكاء وخوف شديدين، فانتقلت الدوريات إلى المكان لاصطحاب الطفل إلى المركز، وتقديم الاهتمام والرعاية له في قسم التواصل مع الضحية، إلى حين التعرف إلى ذويه.

وأكد العميد عمر موسى عاشور أن فريق العمل في المركز تمكن من العثور على والد الطفل في غضون ساعة، وهو يعمل في أحد المحال التجارية بالمبنى الذي يقطن فيه مع أسرته.

وقد ذكر الأب أن الطفل غادر المنزل متجهاً إلى مقر عمل والده، ليظن كل من الوالدين أن الطفل موجود لدى الآخر، إلا أنه غادر المبنى وخرج إلى الشارع.

وأكد العميد عمر موسى عاشور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء والد الطفل، وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار هذا الأمر، والتنبه جيداً للطفل، خصوصاً أنه من أصحاب الهمم، حفاظاً على سلامته وعدم تعرضه لأي مكروه.