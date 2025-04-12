أبوظبي تُنجز بنجاح أول تجربة سريرية لعلاج هشاشة العظام في الركبة

كشفت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إنجاز تجربة سريرية سباقة في أبوظبي بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية السويدية "سيلكولابز" وبرجيل القابضة، والتي أثبتت كفاءة StromaForte، وهو منتج طبي من الخلايا الجذعية. وأظهر المنتج، الذي طورته "سيلكولابز"، ملف سلامة مناسب وإمكانات علاجية كبيرة لمرض هشاشة العظام في الركبة بما يمثل إنجازاً هاماً في تقييم خيارات علاج أمراض المفاصل التنكسية باستخدام الخلايا.

وتقيم الدراسة الخصائص التجديدية للخلايا الجذعية المتوسطة، وهي نوع من الخلايا الجذعية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات وإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة. وتوجد هذه الخلايا بشكل طبيعي في الجسم، وتعمل كوسيط بيولوجي من خلال اكتشاف مواضع التدهور أو الإصابة وتنبيه الجسم لإطلاق عملية الاستشفاء الذاتي، بدلاً من مجرد استبدال الخلايا التالفة.

وتم حقن الخلايا الجذعية المتوسطة بشكل مباشر في المفاصل المتضررة لدى المرضى، علماً أنه تم استخلاص هذه الخلايا بعناية من متبرعين أصحاء تم التحقق من سلامتهم بشكل دقيق، وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وكان الهدف من ذلك هو التحقق من سلامة الإجراء وقدرته على الحد من الألم والالتهابات وإمكانية إصلاح تلف الغضروف لتقديم بديل محتمل للخيار الجراحي يستفيد منه المصابون بهشاشة العظام في الركبة. وتم إجراء التجربة بقيادة الدكتور أسامة الشعار، استشاري جراحة العظام والدكتور فيراباهو موثوسامي، أخصائي جراحة العظام، وأُجريت في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، حصل المرضى خلالها على حقنة موجهة بالموجات فوق الصوتية. وكانت نتائج المرحلة الأولى من التجربة (المرحلة ll/l) مشجعة، إذ تمكنت من تحقيق الهدف الرئيسي المحدد على مستوى سلامة العلاج، وهو ما أكدته لجنة مستقلة لمراقبة السلامة.

وأفاد المرضى بانخفاض ملحوظ في مستويات الألم، كما تم قياسه باستخدام المقياس التناظري البصري، إلى جانب تحسن شامل في جودة حياتهم بما مكنهم من الحركة براحة أكبر وممارسة نشاطاتهم اليومية بسهولة. والأهم من ذلك، كانت استجابتهم للعلاج جيدة دون تسجيل أي آثار جانبية شديدة.

ولتقييم كفاءة العلاج بشكل أكبر، والحصول على معلومات أدق عن تأثيره، تم فحص المرضى باستخدام الرنين المغناطيسي ومن المقرر عرض النتائج بالتفصيل خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة في أبريل المقبل.

وأكدت، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، على أهمية هذا الإنجاز قائلة: "يقدم نجاحنا بإجراء هذه التجربة السريرية دليلاً على القدرات المتنامية لإمارة أبوظبي في إجراء البحوث الطبية العالمية وتطوير الخيارات العلاجية السباقة. ونواصل التزامنا في دائرة الصحة – أبوظبي بإرساء منظومة تحفز على الابتكار وتضمن أعلى معايير السلامة وأخلاقيات المهنة، فمن خلال التركيز على العلاج بالخلايا والعلاج الجيني والتجديدي أولوية، نُمهد الطريق أمام علاجات واعدة تُحسن جودة حياة المرضى ونتائجهم العلاجية، فيما تأتي كل هذه الجهود في سبيل ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لبحوث الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتواصل صياغة مستقبل الطب والارتقاء بمستويات رعاية المرضى".

وتم إجراء هذه التجربة السريرية بالتعاون مع الخبراء العالميين لشركة "سيلكولابز"، وهي أحد أعضاء منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "هب71"، حيث عملت عن كثب مع دائرة الصحة – أبوظبي ومدينة برجيل الطبية لتقديم هذا العلاج المتطور باستخدام الخلايا الجذعية إلى المرضى في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيلكولابز"، بيتر إكستيدت: "تمثل هذه التجربة السريرية إنجازاً لافتاً ضمن مساعي أبوظبي لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في الطب التجديدي. ونفخر في شركة ’سيلكولابز‘ بتسخير خبراتنا في الخلايا الجذعية لتقديم هذه الحلول العلاجية المبتكرة والقائمة على الأدلة العلمية للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة. ومن خلال الجمع بين التزام دائرة الصحة – أبوظبي بالابتكار في الرعاية الصحية وتقنياتنا المتطورة وخبراتنا الواسعة في مجال الخلايا الجذعية، نتمكن من تقديم خيارات علاجية غير جراحية أكثر أماناً وكفاءة وقادرة على تعزيز جودة حياة آلاف المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في دولة الإمارات".

وقال مدير الأبحاث الطبية في مجموعة برجيل القابضة، البروفيسور خالد مسلم: "يؤكد النجاح الاستثنائي لتجربة StromaForte على تنامي قطاع التكنولوجيا الحيوية في أبوظبي. ومع استمرار البحث والتطوير، من الممكن للعلاج بالخلايا الجذعية أن يرتقي بعلاج هشاشة العظام ويمنح المرضى خياراً غير جراحي لتخفيف آلامهم وتحسين قدرتهم على الحركة".