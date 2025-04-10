"الشؤون الإسلامية والأوقاف": مكانة الأخ الأكبر.. عنوان خطبة الجمعة غداً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف والزكاة أن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان: "مكانة الأخ الأكبر"، ومن محتواها: "الأخ الكبير.. وما أدراكم ما الأخ الكبير؟.. قطعة من الروح، ونبض من القلب.. أنيسك في الطفولة، وصاحبك في الصبا، وعونك في الشباب، ثم هو أبوك بعد أبيك، وسندك الذي يحميك، إذا ذكر ذكرت القوة، وإذا حضر حضرت الحكمة، وإذا دعي جاء العون، إنه المحب الشفيق، وهو نعم الرفيق، والملجأ وقت الضيق".