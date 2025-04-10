ضبط قائد دراجة نارية استعرض على الطريق العام

ضبطت شرطة الشارقة سائق دراجة نارية (عربي) يبلغ 20 عاماً، عقب رصد مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية خطرة على أحد طرق الإمارة، مخالفاً بذلك قواعد السلامة المرورية ومعرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد محمد علاي النقبي، أن السائق ارتكب مخالفات عدة، تشمل قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو سلامة الآخرين أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص.

وأكد أن شرطة الشارقة تواصل جهودها لتعزيز السلامة على الطرق من خلال تكثيف حملاتها التوعوية، وتفعيل الرقابة الميدانية، لترسيخ ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، مثمناً دور أفراد الجمهور في دعم منظومة المرور من خلال تعاونهم وإبلاغهم عن السلوكيات أو الممارسات الخطرة التي قد تهدد سلامة مستخدمي الطريق، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة.