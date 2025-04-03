يؤدي إلى "العمى".. "صحة دبي" تحذر من تأخر تشخيص وعلاج "الجلوكوما"

حذرت هيئة الصحة بدبي، من التأخر في تشخيص وعلاج "الجلوكوما" الذي يصب العين وقد يؤدي إلى العمى، مؤكدة أن التشخيص المبكر للمرض يلعب دورًا محوريًا في إبطاء فقدان البصر أو منعه، حيث إن "الجلوكوما" يُعد السبب الرئيسي الثاني للعمى عالميًا.

وأوضحت الهيئة أن أسباب مرض "الجلوكوما" نتيجة تلف العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين غالباً، مما يؤدي إلى تدهور تدريجي في الرؤية إذا لم يتم الكشف عنه مبكرًا ومعالجته.

وحددت الهيئة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، 3 طرق للوقاية من المرض تشمل "إجراء الفحوصات الدورية للعين وخاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض، وارتداء واقيات العين واستخدام القطرات الموصوفة طبيًا، ومراقبة مستمرة لضغط الدم ومستوى السكر والحفاظ على صحة العين.

وأكدت أهمية الحفاظ على صحة العين وعدم اهمال الفحص الدوري وهو السبيل الأمثل للوقاية من "الجلوكوما"، داعيةً أفراد المجتمع إلى عدم إهمال أي أعراض قد تشير إلى مشكلات بصرية وضرورة استشارة الأطباء المختصين في الوقت المناسب.