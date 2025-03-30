مكتوم بن محمد: بالعيد تتجدد قيم التسامح.. نسأل الله أن يعيده على وطننا دائما بالخير

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم دولة الإمارات حكومة وشعبا، والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نحمد الله الذي أكرمنا بتمام الصيام والقيام في شهر رمضان الكريم، ونهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر".

وتابع سموه: "في العيد تتجدد قيم التسامح والتراحم، نسأل الله أن يعيده على وطننا دائما بالخير والازدهار والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير".