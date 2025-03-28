شرطة الشارقة: خطة شاملة استعداداً للعيد

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدادها لاستقبال عيد الفطر، من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأفاد المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بالإنابة، العميد الركن عمر الغزال الشامسي، بأن الإدارات المختصة استكملت جاهزيتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية بالإمارة.

وبيّن أن الخطة ترتكز على إعادة توزيع الدوريات وفق تحليل إحصائي دقيق، يستند إلى قراءات ميدانية مدروسة، بما يعزّز من فاعلية الانتشار الأمني، ويُرسّخ دعائم الأمن والسلامة في جميع ربوع الإمارة، وتشتمل كذلك على تأمين المساجد والمصليات التي ستُقام فيها صلاة العيد، وتكثيف الوجود الشرطي في المناطق الحيوية، والمواقع السياحية، والأسواق المفتوحة، بما يسهم بفاعلية في انسياب الحركة المرورية، والحد من مظاهر الازدحام المتوقعة، وتقليص فرص وقوع الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن مركز العمليات يعمل على مدار الساعة، لتقديم الخدمات وتلقي المكالمات والبلاغات لتحقيق سرعة الاستجابة.

وأكد الشامسي ضرورة متابعة الأطفال ومراقبة سلوكياتهم، ومنعهم من استخدام الألعاب النارية أو ممارسة أي تصرفات خطرة، كإخراج أجسادهم من نوافذ المركبات أو فتحة السقف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

ودعا الأسر التي تعتزم السفر خلال عطلة العيد إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمين منازلهم، بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، وتفادي ترك المقتنيات الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها، إلى جانب إبلاغ الجيران أو الأقارب الموثوقين بمراقبة المنزل أثناء فترة الغياب، حفاظاً على الممتلكات وضماناً للطمأنينة.