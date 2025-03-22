حمدان بن محمد يرزق بـ "هند"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، عن قدوم مولودته الجديدة هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم.

ونشر سموه عبر خاصية الـ "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستغرام": 'الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم".

وتابع سموه: "اللهم ارزقها قلباً عامراً بحبك ولساناً ذاكراً وزدها من نورك وهداك وألبسها لباس الصحة والعافية".