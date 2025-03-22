«إينوك» تُكرّم يوسف محمد عبدالله وتُرقيه مدرباً في خدمة العملاء

كرّمت مجموعة «إينوك»، الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل من شركة «تسجيل»، التابعة للمجموعة، تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة المتعاملين في مركز القصيص لفحص وتسجيل المركبات. وقد حظيت هذه الجهود بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أثنى على تفانيه عبر تغريدة نشرها على منصة «إكس».

من جانبه، هنّأ الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل، وقام بترقيته من ممثل خدمة العملاء إلى مدرّب ممثلي خدمة العملاء، ليكون مثالاً يحتذى في التميّز وإنجاز العمل وحسن التعامل مع الجمهور. كما حثّه على مواصلة جهوده، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس إيمان مجموعة «إينوك» الراسخ بأن الموارد البشرية تشكّل العنصر الأهم والأكثر تأثيراً في مسيرة نجاحها.

وقال الفلاسي: «نؤمن في مجموعة إينوك بأن موظفينا هم ركيزة نجاحنا، وأن تكريم المتميزين هو جزء من التزامنا بتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة. كلنا اليوم نستلهم من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: (كل فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو رجل أعمال أو صاحب علم وتخصص أو شاب يمكن أن يسأل نفسه سؤالاً واحداً: كيف يمكن أن أحدث فرقاً؟). إن تفاني يوسف محمد عبدالله إسماعيل أحدث فرقاً في خدمة الناس، وعكس القيم التي نسعى إلى ترسيخها».