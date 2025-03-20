"طرق دبي" توسّع خيارات الدفع بالتقسيط عبر "تابي" لتشمل جميع قنواتها الرقمية

أدرجت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة خاصية (تابي)، التطبيق الرائد في خدمات الدفع بالتقسيط، إلى جميع قنواتها الرقمية وهي: الموقع الإلكتروني، تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، تطبيق الدفع نول والأكشاك الذكية، بعد أن كانت فقط ضمن الأكشاك الذكية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التسهيل على متعامليها ليتمكّنوا من دفع رسوم باقة خدماتها المتنوّعة البالغ عددها 170 خدمة مثل تجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات، بما في ذلك دفع رسوم الغرامات المترتبة على المخالفات الخاصة بالهيئة ومنها مخالفات المركبات.

وقد أدرجت الهيئة خاصية (تابي)، وهو التطبيق المعروف بتقديم تسهيلات الدفع بالتقسيط من خلال (4) دفعات كحد أقصى، كوسيلة للدفع ضمن قنواتها الرقمية، في مبادرة تهدف إلى إسعاد متعاملي الهيئة من جميع شرائح المجتمع من خلال إتاحة خيارات دفع مرنة لخدماتها، منها دفع الرسوم الخاصة بشراء لوحات أرقام المركبات.

كما تأتي هذه المبادرة كذلك انطلاقاً من استراتيجية دبي اللانقدية وتطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة إلى تحوّل الحكومة إلى نموذج رقمي وذكي، وحرصاً على تعزيز تجربة الدفع لخدمات الهيئة من خلال القنوات الرقمية، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات سعادة المتعاملين، ورفع نسبة التبني الرقمي للقنوات الرقمية، ورفع معدلات تحصيل الإيرادات العامة لحكومة دبي.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أبرمت شراكة مع تطبيق التسوق والخدمات المالية (تابي) العام الماضي لترتيب تسهيلات التقسيط لمتعامليها، الذين يستخدمون خدمات الهيئة، مقتصرةً في بداية الشراكة هذه على استخدام التطبيق عبر الأكشاك الذكية التابعة للهيئة.