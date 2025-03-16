83 مليون و677 ألف درهم إجمالي مبيعات مزاد "أنبل رقم"

شهد مزاد "أنبل رقم" الذي تنظمه الإمارات للمزادات بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركتي اتصالات من e& ودو، لدعم حملة "وقف الأب"، تحقيق إجمالي مبيعات لأرقام المركبات والهواتف بقيمة 83 مليون و677 ألف درهم، لعدد 25 رقماً.

وبيع أنبل رقم وهو رقم المركبة DD5 بقيمة 35 مليون درهم كأعلى رقم ضمن المزاد.

كما شهد المزاد بيع رقم المركبة DD 12 دبي بمبلغ 12 مليون و800 ألف درهم، وبيع رقم المركبة DD 77 دبي يباع بمبلغ 12 مليون و600 ألف درهم، فيما بيع رقم المركبة DD 15 دبي بمبلغ 9 ملايين و200 ألف درهم.

وتم خلال المزاد بيع رقم المركبة DD 15 دبي بمبلغ 9 ملايين و200 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة DD 24 دبي بمبلغ 6 ملايين و300 ألف درهم.

وجاء رقم الهاتف 0584444444 من دو في صدارة أغلى الارقام وبيع بمبلغ مليون و700 ألف درهم، وتلاه رقم 0565000000 من اتصالات بمبلغ مليون و600 ألف درهم.