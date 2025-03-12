مزادات «أنبل رقم» الخيرية تدعم مستهدفات «وقف الأب»

تدعم مزادات «أنبل رقم» الخيرية مستهدفات حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وأطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، المزاد الخيري الإلكتروني «أنبل رقم»، الذي يغلق يومَي 16 و17 من مارس الجاري، حيث يعرض المزاد 444 لوحة مميزة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات، منها الرقم (10) من الفئة (20)، والرقم (99) من الفئة (2)، وأرقام لوحات الدراجات النارية منها الرقم (5) من الفئة (1)، إضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.

ويمكن المشاركة في مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي عبر تطبيق «الإمارات للمزادات».

كما ينطلق في دبي، يوم السبت المقبل، مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، واتصالات من &e، وشركة «دو»، حيث يعرض المزاد 25 رقماً مميزاً، منها خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و10 أرقام هاتفية لـ«اتصالات من &e».

ويسهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «وقف الأب»، للإسهام في تنفيذ مشاريع صحية في المجتمعات الأكثر احتياجاً. ويعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري خمسة أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات من فئة DD، هي: 5، 12، 15، 24، 77.

كما يعرض المزاد 10 أرقام هواتف متحركة مقدمة من «اتصالات من &e»، هي:

0500777777، 0500999999، 0565000000، 0565500000، 0565555553، 0569222222، 0543444444، 0545555557، 0547700000، 0548888884 ويعرض المزاد أيضاً 10 أرقام هاتفية مميزة مقدمة من «دو»، هي:

0584444440، 0584444441، 0584444442، 0584444443، 0584444444، 0584444445، 0584444446، 0584444447، 0584444448، 0584444449 ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام، وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصون على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة «وقف الأب».