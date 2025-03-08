منصور بن زايد: الإمارات نموذج في تمكين المرأة لتحقق طموحاتها

وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تحية إلى كل امرأة في الإمارات والعالم، تسهم بجهدها وعطائها في بناء مستقبل أفضل لوطنها، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في يوم المرأة العالمي نعبر عن تقديرنا لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته، ونوجه تحية إلى كل امرأة في الإمارات والعالم، تسهم بجهدها وعطائها في بناء مستقبل أفضل لوطنها..الإمارات نموذج في تمكين المرأة و توفير كل الإمكانيات لتحقيق طموحاتها وخدمة بلدها في كل المجالات".