«براند دبي» يطلق «أنوار دبي» لإضاءة واجهات مساجد رئيسة ابتهاجاً بقدوم رمضان

في إطار النسخة الثانية من حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ينفّذ براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة «أنوار دبي» لإضاءة وتزيين واجهات ومآذن أربعة من المساجد الرئيسة في دبي، ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة «مسجد الشيخ راشد بن محمد» في منطقة الحضيبة، و«مسجد جميرا الكبير» و«مسجد الحباي في منطقة الخوانيج»، و«مسجد زعبيل الكبير»، حيث تم استخدام عاكسات ضوئية بتكنولوجيا متطورة لتكوين أشكال زخرفية رائعة، باستخدام الإضاءة متعددة الألوان على واجهات ومآذن المساجد الأربعة، ترحيباً وابتهاجاً بحلول شهر القرآن.

وأوضحت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، أن هذه المبادرة تندرج في سياق اختصاص براند دبي بإضافة لمحات جمالية متنوعة في مختلف جنبات المدينة، وقالت: «دبي مدينة رائدة في الإبداع الذي تتجلى مظاهره في مختلف المناسبات، واستخدام تقنيات حديثة للإضاءة في إبراز روعة تصميم مساجد رئيسة في دبي خلال شهر رمضان، يأتي في إطار تنفيذ (براند دبي) لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم، فيما تواكب المبادرة حالة البهجة المصاحبة لأجواء شهر رمضان، والتقاليد المجتمعية العريقة في إنارة المساجد خلال الشهر الفضيل».

وأضافت مديرة براند دبي: «المبادرة تبرز جماليات العمارة الإسلامية في مساجد دبي، عن طريق استخدام تقنيات الإضاءة بتصاميم تتماشى مع أجواء هذا الشهر الكريم، بما يسهم في خلق تجربة بصرية مميزة، سعياً إلى تسليط الضوء على الجماليات التي تتميز بها دبي، والتي يزداد رونقها بهاء في المناسبات الخاصة، ومن أهمها شهر رمضان المبارك».

وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لحملة رمضان في دبي، مهرة عبدالله: «يسعدنا أن نشارك في تزيين واجهات ومآذن أربعة من المساجد الرئيسة بدبي في مناسبة تسمو بوجدان المجتمع وروحانياته، وأن نسهم من خلال هذه المبادرة في إبراز التراث المعماري الإسلامي في مناطق حيوية في الإمارة، بأسلوب يعزز مشهدها الحضاري خلال الشهر الكريم».

يذكر أن حملة «رمضان في دبي» تهدف إلى تسليط الضوء على المظاهر الاحتفالية التي تستقبل بها دبي شهر رمضان المبارك، وبكل ما يرتبط بهذه المناسبة الجليلة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة على مدار أيام الشهر الفضيل.