مجلس دبي للإعلام يُعرّف ببرامج ومبادرات «نافس»

نظّم مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، في مقر المجلس بدبي، ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات «نافس»، بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات الشركاء ضمن مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية»، التي أطلقها المجلس بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف اكتشاف وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية، لاسيما طلبة الإعلام، وإعدادهم بصورة مهنية متميّزة للالتحاق بسوق العمل ضمن القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية الرائدة.

جاءت ورشة العمل في إطار تعاون الجانبين في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لدعم الكوادر والمواهب الوطنية وزيادة فرصها في المجال الإعلامي، ورفع تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى فرص التوظيف المناسبة في مؤسسات قطاع الإعلام ضمن مختلف روافده.

وأعربت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، عن تقديرها لجهود «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، وما يقدمه من دعم للمبادرة في سياق رسالته نحو توسيع دائرة الفرص أمام المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المجال الإعلامي، مثمنةً تعاون شركاء التعهد، وحرصهم على التعرف إلى المسارات كافة التي يمكنهم من خلالها دعم أهداف التعهد وتحقيق غاياته في إعداد جيل جديد على مستوى عالمي، واكتشاف الكوادر الإعلامية الإماراتية وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للعمل ضمن المؤسسات الإعلامية الخاصة.

وقالت بدري: «حرصنا من خلال الورشة التعريفية على تسليط مزيد من الضوء على برنامج (نافس)، لتمكين شركائنا من الشركات والمؤسسات الإعلامية الخاصة من التعرف بصورة أكثر تفصيلاً إلى ما يقدمه البرنامج من مميزات داعمة لأهداف التعهد، إذ تأتي شراكتنا مع البرنامج، وكذلك المؤسسات والشركات المنضمة إلى التعهد، في إطار حرص مجلس دبي للإعلام على بناء شبكة من علاقات التعاون الوثيقة مع كل الجهات القادرة على دعم رسالته في اكتشاف وتمكين جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين الشباب».

وأضافت بدري: «الاستثمار في الكوادر الإعلامية الشابة استثمار في بناء مستقبل الإعلام الوطني، وضمان استدامته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، وانطلاقاً من تلك الرؤية يواصل مجلس دبي للإعلام جهوده بالتعاون مع الشركاء لتمكين الشباب وتطوير خبراتهم المهنيّة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية في المجال الإعلامي، بما يضمن تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تكفل لهم أعلى مستويات التميّز ما يؤهلهم إلى ريادة عملية تطوير الإعلام المحلي والارتقاء به إلى مستويات تواكب رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الإعلام، ويدعم مسيرة التنمية ضمن مختلف القطاعات».

وتضمنت الورشة شرحاً لأهداف «نافس» في رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتمكينهم من الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية، وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص للإماراتيين، إضافة إلى دعم الاستقرار الوظيفي عبر برامج مالية وتدريبية.

كما تناولت الورشة مجالات الدعم التي يقدمها «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» وبرنامج «نافس»، بما فيها البرامج التدريبية المعتمدة عالمياً، والحوافز المالية لدعم الرواتب والتوظيف، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، كما تضمنت الجلسة شرحاً للمزايا التي قدمها برنامج «نافس» للشركات الخاصة التي قامت بتوظيف أعداد من المواطنين، والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الشركات ضمن المزايا التي قدمها البرنامج في هذا الإطار.

وأوضح مدير مشاريع في مجلس دبي للإعلام، سيف السويدي، أن الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تحقيق مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» لأهدافها بصورة عملية وموضوعية تخدم قطاع الإعلام في الدولة، وتعين على اكتشاف المزيد من الطاقات الإماراتية المبدعة في هذا المجال، ومنحها فرصة الحصول على التأهيل العملي الذي يسهم في صقل مواهبهم، وتوسيع الفرص المتاحة لهم في سوق العمل الإعلامي، بما لبرنامج نافس من دور مهم في هذا المجال تأسيساً على رسالته في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وأشار السويدي إلى أن التعاون مع برنامج «نافس» يأتي كخطوة أولى في إطار مشروع متكامل يتضمن العديد من ورش العمل، التي سيقدمها مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية، خلال المرحلة المقبلة.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بأحد البرامج التي يقدمها مجلس دبي للإعلام، إرسال سيرتهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني talent@dubaimediacouncil.ae.

وكان مجلس دبي للإعلام قد أطلق مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات الإعلامية لتحفيز الشباب على الانخراط في قطاع الإعلام، وذلك مع تعهد الشركات والمؤسسات الإعلامية المشاركة في المبادرة بتوفير التوجيه والتدريب وأيضاً فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية الواعدة والمتميّزة، بمن في ذلك طلبة الإعلام الإماراتيون ضمن برامج مكثفة تضمن لهم التميّز واكتساب الخبرة اللازمة للالتحاق بسوق العمل الإعلامي.