17 مخالفة ترصدها «رادارات دبي» أبرزها عدم ترك المسافة و«المخفي الشامل»

حددت شرطة دبي 17 مخالفة مرورية تُضبط بوساطة أنظمة الضبط التقني المروري (الرادارات المعزَّزة بأنظمة الذكاء الاصطناعي)، بهدف نشر الوعي وتعزيز السلامة المرورية، وتتضمن مخالفات كانت تُحرّر حضورياً في السابق مثل إحداث الضجيج، وزيادة تلوين المركبة، وقيادة مركبة منتهية الترخيص، ويتم توثيقها بالصورة والفيديو ومعززة بتقنيات تضاعف دقتها.

وقال مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، العميد مهندس محمد علي كرم، في مؤتمر صحافي بحضور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد عصام إبراهيم العور، إن أبرز المخالفات التي تضبط مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، وتبلغ غرامتها لمن تتجاوز سرعته 80 كم/ساعة فوق السرعة المقررة 3000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة 2000 درهم، وحجز المركبة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية بما يزيد على السرعة المحددة بـ50 كم/ساعة 1000 درهم، أما تجاوز السرعة بما يزيد على 40 كم/ساعة، فغرامته 700 درهم، وتجاوز السرعة 30 كم/ساعة 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ساعة 300 درهم.

وأضاف أن المخالفة الثانية هي تجاوز الإشارة الحمراء، وتبلغ قيمة الغرامة المالية المستحقة على مرتكبيها 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً، وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، ومخالفة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي وغرامتها 400 درهم، ومخالفة عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، ويُغرّم مرتكبها بـ1500 درهم و12 نقطة سوداء.

وأشار كرم إلى أن القائمة تتضمن مخالفة عكس الاتجاه وكتف الطريق، وتبلغ الغرامة المستحقة عليها 600 درهم، وحجز المركبة سبعة أيام، وتسجيل أربع نقاط بحق السائق، كما تضبط بوساطة الرادارات مخالفة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق وغرامتها 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط سوداء، ومخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، وغرامتها 800 درهم وأربع نقاط سوداء.

وتشمل قائمة المخالفات كذلك مخالفة عدم ربط الحزام، ويُغرّم مرتكبها بـ400 درهم وأربع نقاط سوداء، مؤكداً دقة ضبط هذه المخالفة، حتى لو كان الشخص يرتدي ملابس سوداء ليلاً، إذ إن الكاميرات مزودة بخاصية الأشعة تحت الحمراء، فضلاً عن أنها توثّق المخالفة بالفيديو والصورة، بما يتيح لأي شخص التثبت من صحة المخالفة بنفسه.

ولفت إلى أنه من أحدث المخالفات التي صارت تُرصد بوساطة الكاميرات، زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على ما هو مصرح به وتبلغ غرامتها 1500 درهم، مبيناً أن الرادارات تضبط المركبات المزودة بما يعرف بـ«المخفي الشامل» للزجاج الأمامي فقط، وهو التظليل الذي يحول دون رؤية سائق المركبة.

وأوضح أن رادارات شرطة دبي ترصد كذلك مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية وغرامتها 400 درهم وأربع نقاط سوداء للسائق، لافتاً إلى أن شرطة دبي حرصت في السابق على تنبيه السائقين الذين يتورطون في ارتكاب هذه المخالفة، من خلال رسائل نصية تنبّههم إلى أنه تم رصد المخالفة بوساطة الكاميرات، وفي حالة تكرارها سيتم تسجيل المخالفة، لكن انتهت فترة التوعية ويجري حالياً تسجيل المخالفة مباشرة وتغريم مرتكبها.

وأفاد بأن الرادارات تضبط كذلك مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وتبلغ غرامتها 2000 درهم و12 نقطة سوداء، وأشار إلى أن الدراسات العالمية حددت درجة معينة من الصوت يمكن أن تسبب ضرراً للإنسان إذا تجاوزته، وهي 85 ديسابل، لكن وضعت شرطة دبي هامشاً أكبر وهو 95 ديسابل فأكثر، لأن تجاوز هذه الدرجة يمكن أن يؤذي طبلة الأذن، ومن ثم تستطيع الأجهزة من خلال الكاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي رصد مصدر الصوت، ومخالفة المركبة التي تصدر ضجيجاً يتجاوز الدرجة المقررة.

وقال كرم إن أجهزة الضبط المروري (الرادارات) تضبط أيضاً مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، وتبلغ غرامتها 500 درهم، وست نقاط سوداء، ومخالفة دوران مركبة من غير المكان المخصص وغرامتها 500 درهم، وأربع نقاط سوداء، ومخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص وتُغرّم بـ500 درهم، وأربع نقاط سوداء، وكذلك مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وغرامتها 1000 درهم وست نقاط سوداء.

وتشمل المخالفات دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة، وغرامتها 1000 درهم وأربع نقاط سوداء، وكذلك مخالفة الوقوف خلف المركبات ما يعوق حركتها، وتبلغ غرامتها 500 درهم.

استهداف «المتهورين»

قال مدير إدارة التقنيات في الإدارة العامة للمرور، العميد مهندس محمد علي كرم، إن الأجهزة التي تستخدم من قِبَل شرطة دبي حالياً للضبط المروري تتسم بأنها الأحدث من نوعها، بما يتناسب مع قيمة الإمارة واستراتيجيتها لتكون أكثر المدن أماناً على المستوى المروري في العالم، لافتاً إلى أنها مزودة بكاميرات يمكنها تحليل الفيديو ورصد السلوكيات الخطأ، ومبرمجة ببيانات ضخمة ومعلومات تسهم في تعزيز أمن وسلامة الطريق.

وأضاف أن نسبة دقة تسجيل المخالفات بوساطة أجهزة الرادار المختلفة في الإمارة تتجاوز 95%، كما أنها تسجل مقطع فيديو لكل مخالفة يمكن الرجوع إليه في حال اشتباه مرتكب المخالفة في صحتها، وبهذه الطريقة تصل نسبة الدقة إلى 100%، وأكد أن شرطة دبي حرصت على تنويع وسائل الضبط لتعزيز الردع على الطرق وحماية مستخدميها، وليس بهدف تحرير المخالفات، لأن الشخص الملتزم لا يمكن أن تحرر ضده مخالفة مهما بلغ عدد الرادارات وأنواعها، لكن هذه التقنيات تستهدف بشكل أساسي السائقين المتهورين، وتمت برمجتها بمخالفات عدة، مثل عدم ترك مسافة كافية بعد تحليل مؤشر الحوادث والمخالفات، وملاحظة تكرار هذه المخالفة بالغة الخطورة، ومثلها مخالفات السرعة واستخدام الهاتف، إضافة إلى المخالفات التي تسبب أذى للآخرين، مثل إحداث الضجيج، خصوصاً في المناطق السكنية.

العميد مهندس محمد علي كرم:

. أبرز المخالفات المضبوطة، تجاوز الحد الأقصى لسرعة 80 كم/ساعة، وغرامتها 3000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، و23 نقطة سوداء.

. نسبة دقة تسجيل المخالفات بوساطة «الرادار» تتجاوز 95%، كما أنها تسجل فيديو لكل مخالفة فتزيد الدقة إلى 100%.