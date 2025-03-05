قرقاش: مزرعة الشيخ زايد.. موقع ارتبط بلحظة مفصلية في تاريخ الإمارات

أشار الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، اليوم، إلى أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً أعاد إلى الأذهان ذكريات الأشهر الممهدة للإتحاد، مؤكدا أن هذا الموقع ارتبط بلحظة مفصلية في تاريخ الإمارات.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً أعاد إلى الأذهان ذكريات الأشهر الممهدة للإتحاد، حين شهد ذلك الموقع جانباً مهما من مشاورات قيام الاتحاد".

وتابع قرقاش: "رغم صغر سنّنا آنذاك، كنا ندرك أهمية حضور ولقاءات الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله في دبي وجسامة الحدث وقيمته. موقع ارتبط بلحظة مفصلية في تاريخ الإمارات، واليوم يتجدد كموقع وطني راسخ".