«إقامة دبي» تكرّم المتفوقين في «رواد الغد من إرث الأمس»

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مبادرة مجتمعية تحت شعار «رواد الغد من إرث الأمس»، لتكريم أبناء الموظفين المتفوقين من طلبة الثانوية العامة، وذلك تقديراً لتميّزهم، وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية.

أُقيمت الفعالية بحضور المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، وعدد من مساعدي المدير العام وأهالي الطلبة المتفوقين.

وأكّد الفريق محمد أحمد المري أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلبة المتفوقين يعززان ثقافة التميّز والريادة، ويجسّدان التزام الإدارة بتشجيع الكفاءات الواعدة التي ستقود مسيرة التنمية والتطور في الإمارات.

من جانبه، أعرب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، العميد عبدالصمد حسين سليمان البلوشي، عن فخره بإنجازات أبناء الموظفين، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرتهم التعليمية، ودعماً للأسر التي كانت شريكاً أساسياً في هذا النجاح، كما شدد على أن الابتكار والتميّز في التعليم هما الأساس الذي تُبنى عليه الأوطان، والإدارة ملتزمة بدعم هذه الطاقات الطموحة.

وقد عبّر الطلبة المكرمون وأولياء أمورهم عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُعدّ حافزاً قوياً لمواصلة التفوق والنجاح، وتعزز روح المثابرة والاجتهاد في سبيل تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.