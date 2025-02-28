محمد بن راشد: نحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم..

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي اليوم باليوم الإماراتي للتعليم، مؤكدا سموه على أن العلم قيمة أساسية لنجاح مسيرة الدولة التنموية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تحتفي بلادنا ب#اليوم_الإماراتي_للتعليم..

نحتفي بالقفزة التي حققتها بلادنا .. من جامعة واحدة خرجت 472 طالب بحضور زايد طيب الله ثراه… إلى أكثر من 80 جامعة تخرج عشرات الآلاف سنوياً وأكثر من 1000 مدرسة يدرس فيها مليون وسبعمائة ألف طالب ..

نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية ..

ونحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم … كي تستمر هذه المسيرة ."