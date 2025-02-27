«تنمية المجتمع» في دبي تقدم برامج لتأهيل «الأحداث الجانحين»

نشرت هيئة تنمية المجتمع في دبي، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، رسالة توعوية خاصة بخدمة «الأحداث الجانحين»، التي يقدمها «مركز صون للرعاية والتأهيل»، بهدف تقديم الدعم والتأهيل للأطفال الذين تعاملوا مع مواقف قد تعرّضهم للمساءلة القانونية.

وتوفر الخدمة مجموعة من البرامج التأهيلية لدعم السلوك والتوجيه، وحماية شاملة لضمان سلامتهم، إلى جانب توفير فرص لبداية جديدة في بيئة آمنة وداعمة.

كما أشارت هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى وسائل الاتصال الخاصة بها، في حال وجود أي استفسارات، على الرقم «800988» أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.cda.gov.ae