التعلم عن بُعد في المدارس الحكومية أيام «الجمعة» في رمضان

خصصت وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة من كل أسبوع ليكون التعلم عن بُعد لطلبة المدارس الحكومية خلال شهر رمضان، إذ أعلنت عن إطلاق مبادرة «رمضان مع الأسرة»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم القيم المجتمعية.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستثني الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم خلال أيام الجمعة في شهر رمضان، حيث ستُعقد هذه الاختبارات حضوريًا في مواعيدها المحددة مسبقًا، وفقًا للجداول المعتمدة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التلاحم الأسري، وترسيخ قيم الشهر الفضيل، مع التركيز على تنمية المهارات الأساسية لدى الطلبة.

وأكدت الوزارة أن الكوادر التربوية ستواصل عملها في المدارس خلال أيام الجمعة حضوريا كالمعتاد، مشيرة في ذات السياق إلى إمكانية استقبال الطلبة في المدارس أيام الجمعة خلال شهر رمضان في حال رغب أولياء الأمور في ذلك شريطة إيصال أبناءهم من وإلى المدرسة، حيث ستقوم الكوادر التربوية باستقبال الطلبة ومواصلة يومهم الدراسي بحسب جداولهم المدرسية المقررة .

وبينت الوزارة أنها أعدت دليلاً إرشادياً للطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الدوام عن بعد أيام الجمعة في شهر رمضان وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة من القرار، حيث يتضمن الدليل إرشادات مفصلة حول كيفية الاستفادة من أيام الجمعة بما يترجم قيم الشهر الفضيل، كما يشتمل الدليل على أنشطة ثقافية ودينية من المناهج الدراسية تدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية والتربوية.