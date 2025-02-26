شرطة أبوظبي تدعو للإبلاغ عن المتسولين

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، فيما دعت أفراد الجمهور إلى تقديم بلاغات بحق المتسولين وعدم التجاوب مع هذه الفئة.

وتفصيلا أعلنت شرطة أبوظبي عن تفاصيل خطتها الأمنية الشاملة في شهر رمضان المبارك ضمن الإصدار الخامس لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة "شهرنا.. طاعة والتزام " وتحقيقًا لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وحرصها على أمن الطرق في الإمارة.

وأكدت القطاعات الشرطية جاهزيتها لتأمين راحة وسلامة الجمهور وتعزيز الوعي الأمني والمروري لكافة أفراد المجتمع، بالتركيز على تكثيف الجهود الشرطية والأمنية لمستخدمي الطرق ومواجهة الظواهر غير الحضارية مثل التسول وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد " أثناء صلاة التراويح" خلال الشهر الفضيل.

وذكرت أن مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعد بإمكاناته من الكوادر الوطنية الاحترافية وتقنياته المتطورة للاستجابة للجمهور بتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لكافة فئات المجتمع وحثهم على التواصل خلال الشهر الفضيل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

كما يعزز قطاع الأمن الجنائي جهوده في مكافحة التسول وتعميق الوعي المجتمعي بمخاطر التجاوب مع المتسولين وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور بعدم التجاوب مع هذه الفئة وتقديم البلاغات لجهات الاختصاص للتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة .

مجالس رمضانية

كما تنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي مجالس رمضانية بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة ومجالس وزارة الداخلية ، تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية.

وانتهت إدارة المراسم والعلاقات العامة من اعداد خطتها لتنفيذ مبادرة "أطعم تُؤجر" بالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي والتي تشمل توزيع وجبات إفطار يوميًا على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وايضًا مبادرة "أفطر 3" بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وتستهدف توزيع وجبات الإفطار للأسر .



وتبث إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات "أبوظبي للإعلام"، ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية في شهر رمضان المبارك و تطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات حملة توعوية بمخاطر الألعاب النارية تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.

وأكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على "خدمة أمان" خلال الشهر الفضيل والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae و تنظم المديريات والإدارات التابعة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة والهادفة خلال الشهر الفضيل.