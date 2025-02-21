«الاتحادية للشباب» تنظّم «ملتقى مجالس الشباب 2025»

نظّمت المؤسسة الاتحادية للشباب النسخة الأولى من «ملتقى مجالس الشباب الأول 2025»، تحت شعار «الشباب والمجتمع: يداً بيد»، التجمع الشبابي الأكبر الذي جمع أصحاب القرار مع نخبة من شباب الإمارات، للاحتفاء بإنجازات «مجالس الشباب»، وتكريم المتميزة منها، تقديراً لإسهاماتها في تطوير المجتمع الإماراتي، وذلك في ساحة الوصل بمدينة إكسبو في دبي.

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التجربة الملهمة لـ«مجالس الشباب المحلية» وإنجازاتها النوعية خلال الدورة السادسة 2023 - 2025، وتقديم الشكر والتقدير لأعضائها الذين حرصوا على ترجمة الرؤى الوطنية في تصميم برامج ومبادرات تفاعلية تدعم تمكين الشباب، إضافة إلى تمثيل الوطن، ونقل رسالته السامية على الساحة العالمية، والإعلان عن تشكيل مجالس الشباب المحلية للدورة السابعة (2025-2027) التي تتسلم المهمة في قيادة الجهود الشبابية لدعم مسيرة البناء والتطوير في المستقبل.

حضر الملتقى وزير العدل، عبدالله بن سلطان النعيمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزيرة الأسرة، سناء بنت سهيل، ووزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، عضو مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني، وعدد من مديري العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى جمع من أعضاء مجالس الشباب بمختلف فروعها على مستوى الدولة.

وبهذه المناسبة، قال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «لطالما أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالشباب، على اعتبارهم رأس المال البشري، والمحرك الفعّال لعملية التنمية المستدامة، في إطار رؤية استراتيجية ثابتة تهدف إلى الاستثمار في الإنسان وتطويره ليكون القوّة الدافعة لتحقيق الطموحات الوطنية وغايتها الأولى، حتى أصبح اليوم كل شاب في الإمارات يمتلك الفرصة ليكون قيادياً في مجاله، بفضل الدعم اللامحدود الذي يمنحه آفاقاً جديدة للتميز والإبداع، والبيئة المحفزة لابتكار الحلول التي تجعل من التحديات إنجازات قيّمة وملموسة، تعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التقدم والتطوير».