تعاون بين «مجمع توازن» و«كالدس» لدعم الاستثمارات الصناعية

وقّع مجمع توازن الصناعي ومجموعة كالدس، أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع عمليات «كالدس» التصنيعية، والاستفادة من الخدمات التشغيلية المتكاملة التي يوفرها المجمع، ما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية، ويؤكد مكانة المجمع مركزاً رائداً للتصنيع في المنطقة.

وتسعى الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2025»، إلى توسيع مجالات التعاون، ودعم الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يوفّر مجمع توازن الصناعي بنية تحتية متكاملة وخدمات متخصصة للشركات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مجمع توازن الصناعي خدمات شاملة، تتضمن إدارة العقارات الصناعية، والخدمات الإدارية لمصنع «الحداه» للصواريخ والمصانع الدفاعية المتقدمة التابعة لمجموعة «كالدس»، والتي سيتم إنشاؤها في المجمع، بهدف ضمان الكفاءة العملياتية، وتطوير القدرات التشغيلية من خلال الاستفادة من المرافق المتطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس»، الدكتور خليفة مراد البلوشي، بأن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة في عمليات «كالدس»، لتصنيع وتطوير المعدات والأنظمة الدفاعية والجوية ومستلزماتها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في المجال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجمع «توازن الصناعي»، المهندس فايز صالح النهدي، إن شركة «كالدس» تلعب دوراً مهماً في تطوير الأنظمة الدفاعية، خصوصاً في مجال الطيران، ولفت إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً رائداً للصناعات المتقدمة، ودعم الابتكار في القطاع الدفاعي، بما يعزز من تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.