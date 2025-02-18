شرطة الفجيرة تطور طوقاً ذكياً لتعقب الكلاب البوليسية في التضاريس الوعرة

استعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة خلال ملتقى الابتكار المؤسسي "نبتكر لخدمة المجتمع" مجموعة من الابتكارات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز العمل الأمني والخدمي باستخدام أحدث التقنيات الذكية، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2025.

وطورت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بقسم التفتيش الأمني طوقاً ذكياً لتتبع الكلاب البوليسية في حال فقدانها أثناء عمليات البحث والمهام الأمنية، خصوصاً في المناطق الجبلية والمنحدرات الوعرة، ما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني واختصار الوقت والجهد في تحديد مواقع الكلاب خلال تنفيذ المهام.

وقال حمدان علي الخزيمي، من قسم التفتيش الأمني (كي9) "إن الطوق الذكي يعمل بتقنية تحديد المواقع (جي بي آس) عبر شريحة هاتف متحركة، مما يتيح تتبع تحركات الكلاب بدقة عبر الأجهزة المخصصة"، مشيراً إلى أن فعالية الجهاز عالية، إذ يختصر الوقت المستغرق في عمليات البحث ويعزز من سرعة الاستجابة خلال المهام الأمنية.

وأضاف أن الجهاز يسمح بنقل بيانات دقيقة لحركة الكلاب البوليسية في الوقت الفعلي إلى أجهزة التحكم الخاصة بعناصر الأمن، ما يتيح تعقبها بسهولة في البيئات الصعبة وتحسين سرعة الاستجابة خلال المهام الميدانية خصوصاً في الأودية والمناطق الجبلية الوعرة، ما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تحسين إدارة مهام الوحدات الأمنية.

رفع وعي الطلاب بمخاطر المخدرات

ويهدف الابتكار الثاني إلى رفع مستوى وعي الطلاب بمخاطر المخدرات من خلال تقنية الواقع الإفتراضي، حيث يتم توظيف ألعاب إلكترونية تفاعلية مصممة خصيصاً لتناسب الفئة العمرية المستهدفة، مما يتيح تقديم التوعية بأسلوب مبتكر يجمع بين الترفيه والتعليم، ويعزز من فعالية الرسائل التوعوية بأساليب حديثة ومتطورة.

وأوضح الملازم محمد علي الملا من القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن الابتكار يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي (VR) باستخدام أجهزة متطورة مثل Oculus 3، حيث يرتدي الطالب الجهاز المخصص وينخرط في تجربة تفاعلية تحاكي سيناريوهات واقعية حول مكافحة المخدرات.

وأضاف أن اللعبة تتكون من عدة مراحل، تشمل أسئلة توعوية مصممة بأسلوب بسيط يتناسب مع قدرات الطلاب، حيث يجيب اللاعب على الأسئلة خلال مسار اللعبة، مما يساهم في إيصال الرسائل التوعوية بطريقة ممتعة وفعالة.

وإلى جانب الابتكارات الأمنية والتقنية التي استعرضتها شرطة الفجيرة، قدمت القيادة ابتكار " الحجز الذكي للمركبات" والذي يعتمد على نظام مستحدث اعتمدتة ادارة المرور والترخيص وهو شريحة "أو بي دي 2" بهدف تسهيل عملية حجز المركبات في المنزل مما يقلل من الأضرار التي قد تلحق بالمركبة نتيجة الحجز التقليدي ويعزز من راحة وسعادة المتعاملين.

وأوضح شرطي أول محمد الشحي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن هذه التقنية توفر حلاً ذكياً يسهم في تخفيف الأعباء على المتعاملين ، مع الحفاظ على معايير السلامه والالتزام بالقوانين المرورية.



السوار الذكي

واستعرض الرائد محمد علي داد من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ابتكار "السوار الذكي" الذي يعتبر منصة إلكترونية متطورة للمراقبة وتم اطلاقها كمشروع وطني منذ عام 2019 ويهدف إلى متابعة المتهمين بطريقة ابتكارية باستخدام نظام "جي بي آس" كما يمنح السوار المتهم فرصة تنفيذ محكوميته في المنزل ضمن نطاق جغرافي محدد ، مما يتيح له البقاء بين أفراد أسرته وتقليل التحديات الاجتماعية التي يواجهها داخل المنشلآت الإصلاحية والعقابية بالاضافة إلى أن السوار الإلكتروني يسهم في تقليل أعداد النزلاء في المنشآت العقابية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير أنظمة إعادة التأهيل.