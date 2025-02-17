حمدان بن محمد: فخورون بالمكانة الرائدة لـ «آيدكس» و«نافدكس»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق، اليوم، في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، بمشاركة أكثر من 1350 عارضاً من 65 دولة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن فخره بالمكانة الرائدة التي وصل إليها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، وبما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1350 عارضاً من 65 دولة، تنطلق غداً في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، الذي يجمع رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا».