10 مدارس خاصة تشارك في بطولة «الروح الإيجابية» لـ «شرطة دبي»

نظّم مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي بطولة «الروح الإيجابية» للمدارس الخاصة في كرة القدم، بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومجلس أمناء مدارس حماية، في مدرسة دبي الوطنية - البرشاء، بمشاركة فرق تمثّل 10 مدارس خاصة في دبي.

وأكّدت رئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة أبوحجير، أن هذه البطولة جزء من بطولات وبرامج عدة يُطلقها المجلس على مدار العام، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين، وكلها تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ قيم عدة، منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين. وأوضحت أن هذه البطولة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الفئات المجتمعية، حرصاً على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأوضحت أن البطولة استهدفت الطلبة في عُمر 15 عاماً، وتم تقسيم الفرق الـ10 إلى ثلاث مجموعات، وحازت مدرسة دبي الوطنية - البرشاء المركز الأول، وجاءت مدرسة دبي للتربية الحديثة في المركز الثاني، ثم حلت مدرسة المهارات الحديثة في المركز الثالث، في حين حققت مدرسة الاتحاد - جميرا «كأس الروح الإيجابية»، وحصل اللاعب عبدالله يحيى على لقب «أفضل حارس مرمى»، واللاعب جاسم محمد على لقب «هداف البطولة» من مدرسة دبي للتربية الحديثة، وحصل اللاعب أحمد النجار على «كأس أفضل لاعب»، وعبدالرحمن رأفت على «كأس اللاعب المثالي».

حضر فعاليات البطولة مدير عام مدارس دبي الوطنية، أسامة عجول، ورئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة أبوحجير، ومن مركز شرطة البرشاء، محمد الجميري، والملازم راشد الحداد.

• البطولة استهدفت الطلبة في عُمر 15 عاماً، وتم تقسيم الفِرَق إلى 3 مجموعات، وحازت «مدرسة دبي الوطنية - البرشاء» المركز الأول.