بلدية دبي تُطلق «منصة المباني الرقمية» لتعزيز مستقبل المدن

أطلقت بلدية دبي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، منصة المباني الرقمية (Building Intelligence Platform)، أحدث إصداراتها النوعية لتعزيز مستقبل المدن الذكية، التي تُمثل منصة متقدمة توفر بيانات شاملة ومحدثة عن المباني في إمارة دبي، تكاملاً مع طموحات دبي في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا، ومن ضمنها قطاع البناء الذكي.

وتأتي المنصة الجديدة من بلدية دبي ضمن جهودها في تعزيز كفاءة منظومة التخطيط الحضري المستدام، وصياغة رؤية متكاملة وواضحة، تعزّز المشهد الحضاري، وتجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجَودة الحياة، كما تدعم المنصة القرارات الاستثمارية بما يتماشى مع «أجندة دبي الاقتصادية D33»، من خلال توفير معلومات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.

وتُعد «منصة المباني الرقمية»، منصةً شاملةً ومصدراً موثوقاً يتيح الوصول إلى معلومات تفصيلية حول المباني في الإمارة، حيث توفر بيانات دقيقة حول، عدد الطوابق، والارتفاع، والمنطقة والمساحات الإجمالية الأرضية (GFA)، والاستخدامات المتعددة لكل مبنى، ما يساعد المستثمرين والمطوّرين العقاريين على اتخاذ قرارات مدروسة، كما تتيح المنصة معلومات حول عدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية في كل مبنى، وأحجام الوحدات والمساحات، وتوفر كذلك بيانات اقتصادية للمبنى تشمل الأنشطة التجارية، والقيمة الإيجارية، والبيانات الديموغرافية، وتكلفة الصيانة، وتقييم سعر الأساس.

وقال مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «جاءت فكرة منصة المباني الرقمية، مواكبةً للنمو الذي تواصل تحقيقه إمارة دبي، وتأكيداً لبصمتها الرائدة في صياغة نموذج مدن المستقبل، إلى جانب ذلك تتكامل المنصة مع سياسة البيانات المفتوحة في دبي، التي تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات، عبر إتاحة البيانات لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة الحضرية، بما يرسّخ مكانة دبي واحدة من أكثر المدن تطوراً واستدامةً في العالم، وستسهم المنصة في تحسين عملية اتخاذ القرار لكل من المستثمرين وصناع القرار، ما يعزز استدامة القطاع العقاري، ويواكب رؤية دبي المستقبلية للتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال البناء والتخطيط الحضري».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري: «حرصنا على تفعيل الابتكار الحضري، وتعزيز المرونة من خلال دمج الحوكمة الاستشرافية والتقنيات المتطورة في عمليات التخطيط لنطور منصة المباني الرقمية، التي ستعزز مستقبل المدن الذكية، وترتقي بقدرة وقابلية المدينة على التكيف مع كل التحديات والمتغيرات المستقبلية، عبر الاعتماد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الاقتصادية المتقدمة».

وتضم منصة المباني الرقمية خصائص متقدمة عدة منها مؤشر الإيجارات الذي يوفر نظرة دقيقة على مستويات الإيجارات الحالية لدعم خطط الاستثمار العقاري، إضافةً إلى معلومات حول استخدامات المباني المتعددة التي تُسهل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحسين استراتيجيات التخطيط العمراني.

مروان بن غليطة:

. «المنصة» توفر بيانات شاملة ومحدّثة عن المباني، تتكامل مع أهداف وطموحات دبي في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا.

. تقدم المنصة معلومات تفصيلية حول المباني، كعدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية، وأحجام الوحدات والمساحات الإجمالية والاستخدامات المتعددة.