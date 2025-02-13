110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في إفريقيا

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع إفريقيا، مشيراً إلى أنها ضخت استثمارات إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في قطاعات واعدة، ترجمةً لنهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية طويلة المدى، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل إبرامها مع دول القارة، باعتبار هذه الشراكات محركاً مهماً للنمو.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها في منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، وجمع المنتدى نخبة من صانعي القرار والمستثمرين والرواد في مختلف القطاعات، لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في الاقتصادات الناشئة، مع تركيز خاص على إفريقيا، وشارك في استضافته منتدى الهند العالمي والقمة العالمية للحكومات.

وأكّد الزيودي، في كلمته، على فرص الاستثمار والنمو الضخمة التي تتميز بها إفريقيا، مضيفاً: «لا يوجد حدود للفرص في إفريقيا، حيث تمتلك القارة ثلثَي الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، وستؤدي دوراً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي».

وألقى الزيودي الضوء على وفرة الموارد الأساسية اللازمة لتحول الطاقة الموجودة في إفريقيا، بما يشمل النحاس والليثيوم والكوبالت، وأشار إلى التوقعات بوصول عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما سيفتح آفاق إنفاق استهلاكي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وأكد أن القارة ستصبح جهة فاعلة ومهمة في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بسكانها الشباب ومواردها الطبيعية الوفيرة وتقدمها التكنولوجي المتصاعد.

وأضاف أن إفريقيا زاخرة بالموارد والإبداع والابتكار، ويمكننا توفير فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومنها البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأوضح أنه ضمن مجال الطاقة، لا يمكن لنصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الاعتماد على إمدادات ثابتة من الكهرباء، ويظهر ذلك الضرورة الملحّة لإيجاد حلول قائمة على التعاون لا تقتصر على سد الثغرات التمويلية للمشاريع الضرورية في الاقتصادات الناشئة فحسب، إنما تعمّم كذلك النمو الشامل الذي يحقق مصلحة المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين.

وتمحورت النقاشات حول نماذج التمويل المبتكرة، بما يضم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار عالي التأثير، التي يمكنها المساعدة على سد أكبر ثغرات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة».

وشهد المنتدى مشاركة متحدثين بارزين، ومنهم نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، ونائب رئيس جمهورية باراغواي؛ بيدرو أليانا رودريغيز، ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي، مانوا كاميكاميكا، ونائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام، بوي ثانه سون، ووزير التصنيع والتجارة في جمهورية مدغشقر، ديفيد رالامبوفيرينجا، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي، والرئيس التنفيذي لشركة أم-بيسا إفريقيا، سيتويو لوبوكويت.

وعكست رؤى المشاركين ونقاشاتهم الاهتمام المتنامي بأسواق إفريقيا، وكيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية المساهمة في المستقبل الاقتصادي للمنطقة مع ضمان نمو مسؤول بيئياً واجتماعياً.

وأبرز منتدى الاقتصادات الناشئة الشراكة المهمة بين دولة الإمارات وإفريقيا، حيث تجاوز إجمالي استثمارات الدولة في القارة حتى الآن 110 مليارات دولار في أهم المجالات ذات الأولوية، ويشمل ذلك التزاماً بقيمة 10 مليارات دولار من«مصدر» لتوليد 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول عام 2030، إلى جانب مبادرات مختلفة ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، واختُتم المنتدى برسالة شاملة تشدد على قدرة الأطراف المعنية على بناء مشهد اقتصادي مرن يحقق مصالح الجميع بالاستفادة من حلول التمويل المبتكرة ورعاية الممارسات المستدامة.