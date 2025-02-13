إيفيكا سيلينا: الاستثمارات الإماراتية تعزز النمو الاقتصادي في لاتفيا

أكّدت رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا، أن الاستثمارات الإماراتية تعزز النمو الاقتصادي في بلادها، مشيرة إلى وجود مجالات واسعة للتعاون المشترك مع الإمارات، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة.

وقالت على هامش مشاركتها في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025» المنعقدة في دبي، إن الاستثمارات الإماراتية في بلادها تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، معتبرة أن المستثمرين الإماراتيين سيكونون بمثابة «سفراء للأمن والاستقرار» من خلال شراكاتهم مع الاقتصاد اللاتفي.

وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولاتفيا تنمو بوتيرة متسارعة، مشددة على أهمية معرفة رؤية الإمارات المستقبلية، خصوصاً في ظل موقع لاتفيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يتيح فرصاً للتعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت إلى وجود قواسم مشتركة بين الإمارات ولاتفيا، حيث يعمل البلدان على تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والعلماء، وقالت إن بعض الشركات اللاتفية بدأت بالفعل في بناء شراكات داخل الإمارات، فيما تستثمر شركة «إيغل هيلز»، إحدى كبرى الشركات الإماراتية، في لاتفيا إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين.

وأوضحت أن لاتفيا، بصفتها دولة صغيرة داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، ما يجعلها بوابة مثالية لدخول البلدان الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.

وأشادت إيفيكا سيلينا، التي تزور الإمارات للمرة الأولى بصفتها رئيسة للوزراء، بالقمة العالمية للحكومات، مشيرة إلى أنها اصطحبت وفداً يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص والعلماء، في خطوة تعكس هوية لاتفيا التي تجمع بين هذه المكونات الثلاثة لتعزيز التنمية، وقالت إنها اجتمعت مع وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص، حيث ناقشت سبل التعاون في مختلف المجالات.