«تاكسي دبي» تتوسع خلال 2025 بـ «وسائل جديدة» وحجز إلكتروني

كشفت شركة تاكسي دبي عن خطة توسعية خلال العام الجاري 2025 بالنسبة لخطوط الأعمال التي تقدّمها، ممثلة في التاكسي والليموزين والحافلات والدراجات وخدمة توصيل، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركة «بولت» بشأن الحجز الإلكتروني للمركبات، مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لإطلاق خدمة التاكسي ذاتي القيادة في بعض مناطق الإمارة خلال العام المقبل 2026.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، أن شركة تاكسي دبي وضعت خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات مقبلة تبدأ من العام الجاري، حيث تم وضعها بناءً على التوسع في الإمارة من خلال خطوط الأعمال التي تقدّمها الشركة، مشيراً إلى أن هذا العام شهد توقيع اتفاقية مع شركة «بولت» في مجال الحجز الإلكتروني للمركبات، ممثلة في الأجرة والليموزين، وأضاف الفلاسي: «نطمح إلى التوسع بشكل أكبر على مستوى الإمارة من خلال هذا التطبيق، حيث نستهدف أيضاً طرح وسائل جديدة مثل السكوتر الكهربائي وتأجير المركبات، إذ يتم حالياً إجراء دراسات فعلية لمعرفة مدى حاجة السوق لهذه الخدمات».

وأشار الفلاسي إلى أن تطبيق «بولت» يعد «أكبر تطبيق لطلب السيارات عبر الإنترنت في العالم، مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 50 دولة»، وأوضح أن الشركة حققت إنجازات استثنائية في عام 2024، حيث تم مضاعفة أسطول التاكسي بضخ قرابة 1000 رقم جديد، وهو إنجاز تاريخي للمرة الأولى بالوصول لهذا العدد في عام واحد، كما تمت مضاعفة أعداد الدراجات، فضلاً عن التوسّع في الحافلات المدرسية والدراجات.

وقال الفلاسي: «في عام 2025 تركّز خطتنا على توسيع خطوط الأعمال بالتركيز على التعاون مع شركة (بولت)، بما يزيد من أعداد وتجربة المستخدمين في إمارة دبي». وتابع: «إضافة إلى ذلك لدينا واحدٌ من المشاريع المستقبلية وهو مشروع التاكسي ذاتي القيادي، الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، إذ نعمل مع شركات رائدة في هذا المجال، وطموحنا أن نطرح الخدمة في بعض مناطق دبي بحلول العام المقبل، للوصول إلى الأهداف التي رسمتها هيئة الطرق والمواصلات بالنسبة للتنقل الذكي».