ساليناس: «بتكوين» رمز للحرية المالية

قال المؤسِّس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة «Group Salinas»، ريكاردو ساليناس، إن دولة الإمارات تمثل بيئة أعمال مذهلة عالمياً، مشيراً إلى وجود عوامل عدة مشتركة تجمعها مع بلده المكسيك، من حيث كون معظم السكان من فئة الشباب، إضافة إلى انتشار ما يعرف بالشركات العائلية في كلا البلدين.

واعتبر ساليناس، خلال جلسة أمس، في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، عملة «البتكوين» أنها تمثل رمزاً للحرية المالية، مستنداً بذلك على خبرته المصرفية في المكسيك، وقال إن «بتكوين» أداة مثالية يمكنها التنقل حول العالم بشكل سلس، كما يمكن تخزين هذه القيمة والاستثمار فيها بشتى السبل.

وخلال الجلسة التي حملت عنوان «هل تقود أميركا اللاتينية الطفرة القادمة للاستثمار؟»، قال ساليناس إن الفرص التي تبلورت أمام الدول اللاتينية تتمحور حول استثمارها في الشباب الذين يشكلون ما نسبته 50% ممن هم دون الـ26 عاماً، مضيفاً: «إن هذه الثروة مع العمل الجاد يمكن أن تحقق النجاح، دون انتظار أي هبات من الحكومة، كما يحدث في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل».

وحول رؤيته الاقتصادية، قال ساليناس إنه يؤمن بالحرية القائمة على المصالح المشتركة في التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات، مثال بارز على هذا المبدأ، بعدما أصبحت من الدول البارزة عالمياً، بفضل سياساتها الحكومية الرشيدة، التي تتسم بالمرونة والرشاقة الاقتصادية، منوهاً بأن الإمارات جعلت التداول التجاري حراً ومتسامحاً بشكل كبير.