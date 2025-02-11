فتح التسجيل في النسخة الرابعة من «رواد الشباب العربي»

أعلن مركز الشباب العربي، خلال فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي عقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، أمس، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب العربي المتميز في مختلف المجالات، من الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجتمعاتهم ضمن 10 مسارات رئيسة، تشمل البحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتعليم، والإعلام والمواطنة الرقمية، وريادة الأعمال، والطب والعلوم الصحية، والاستدامة والبيئة، والصناعات والابتكار، والفضاء والتكنولوجيا، ومسار الهندسة.

وتوفر لهم المبادرة منصةً لعرض إنجازاتهم، وتعزيز حضورهم على المستويين العربي والعالمي، كما توفر لهم فرصاً للتواصل مع الخبراء وصناع القرار والشركاء، والاستفادة من مواردهم وخبراتهم، والعثور على فرص لتطوير مشاريعهم وأفكارهم وتعزيز أثرها، وتعمل المبادرة أيضاً على تحفيز الشباب العرب على إطلاق مشروعات جديدة، تعزز من الإنتاج المحلي، وتشجع الأفكار التي تدمج بين التكنولوجيا والصناعة، ما يسهم في تمكين جيل جديد من القادة الشباب القادرين على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات العربية، وتسهم في دفع عجلة التنمية.

وقالت مديرة قسم الشراكات والفعاليات في مركز الشباب العربي مديرة مبادرة رواد الشباب العربي، جواهر بني حماد: «مع كل نسخة جديدة من مبادرة رواد الشباب العربي، نرى كيف يواصل الشباب العربي إبهارنا بإبداعاتهم وإنجازاتهم الاستثنائية، وهذه المبادرة ليست مجرد تكريم، بل منصة تمنح الشباب مساحة أوسع للتألق والارتقاء بإبداعاتهم لمستويات جديدة، ومن خلال النسخة الرابعة نسعى إلى تمكين رواد الشباب العربي بفرص أكبر، وربطهم بشبكات دعم تساعدهم على تحقيق تأثير أكبر في مجتمعاتهم، ندعم كل شاب وشابة لديهم قصة نجاح ملهمة للمشاركة في المبادرة، فهذه فرصة من شأنها أن تنقل إبداعاتهم من المستوى المحلي أو الإقليمي لآفاق عالمية أرحب».

ويتم استقبال طلبات النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي» عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الشباب العربي، وذلك ضمن الفئات التي سبق ذكرها، والدعوة مفتوحة لجميع أصحاب المواهب الاستثنائية، والإنجازات الملهمة التي من شأنها أن تسهم في عكس صورة إيجابية عن الإنسان العربي، كما جدد المركز دعوته لكل المؤسسات والهيئات في شتى القطاعات، لتعزيز جهودها الرامية إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.