لإطلاقها بحُلة جديدة...إغلاق "نافورة دبي" لـ 5 أشهر

أعلنت شركة إعمار العقارية عن إغلاق نافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، الواقعة في وسط مدينة دبي، مؤقتاً لإجراء أعمال تجديد شاملة وصيانة دورية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التجديد في مايو/أيار المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أشهر حتى تكتمل.

على مدى سنوات، كانت نافورة دبي بمثابة القلب النابض لوسط مدينة دبي، حيث تأسر ملايين الزوار بعروضها المتزامنة من الماء والموسيقى والضوء، وحظيت بإشادة الجماهير من جميع أنحاء العالم.

سوف يضمن هذا التحسين استمرار النافورة في تقديم عروض مشوقة، وترتقي بتجربة الزوار.

وستشمل الترقيات تكنولوجيا متقدمة، ورقصات محسنة، ونظام صوت وإضاءة محسن.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: «بينما نعمل على الارتقاء بهذا المعلم الأيقوني، فإننا نواصل إيجاد تجارب ملهمة على مدى الزمن».

وسيسمح الإغلاق المؤقت للنافورة بالتحسينات اللازمة للحفاظ على مكانتها الأيقونية كواحدة من أكثر المعالم المائية شهرة في العالم، مما يضمن بقاءها وجهة للملايين لسنوات مقبلة.