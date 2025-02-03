وصول عدد من القطع البحرية الإيرانية لميناء خالد بالشارقة

وصلت اليوم الى ميناء خالد في الشارقة 4 قطع بحرية إيرانية في زيارة للدولة تستغرق 3 أيام.

وكان في استقبال القطع البحرية الإيرانية فور دخولها المياه الإقليمية عدد من القطع البحرية للقوات البحرية والحرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى في إطار تبادل الزيارات بين الدولتين ولتحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية في المنطقة.