شواغر وظيفية للمواطنين في عجمان

طرحت منصة كوادر، التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عدداً من الشواغر الوظيفية للمواطنين بالدوائر الحكومية في الإمارة.

وتضمنت الشواغر المتاحة وظيفة مدير علاقات الموردين، ووظيفة محلل مالي رئيسي، ووظيفة استشاري شؤون مالية، ووظيفة مدير قسم الشؤون المالية. وأتاحت هيئة دعم الخدمات الأمنية وظيفة إداري إسعاد المتعاملين براتب يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم. وعرضت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مجموعة من الشواغر الوظيفية، منها مهندس إشراف طرق، ومبرمج نظم المعلومات المكانية، ومهندس معماري، ومهندس مبانٍ، ومدير قسم الاستدامة والتخطيط البيئي، ومدير قسم إدارة النفايات، وعرضت دائرة عجمان الرقمية وظيفة مدير مكتب المدير العام.