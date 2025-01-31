مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تؤجل دورتها 2025/1446هـ تمهيدًا لانطلاقة أكثر تميزًا

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تأجيل دورة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2025م -1446 هـ، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير المسابقة وتعزيز معاييرها، بما يحقق أهدافها في خدمة كتاب الله وعلومه وفق أعلى مستويات التميز والجودة، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الجائزة الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين تجربة المشاركين، وضمان توفير بيئة تنافسية تتيح لحفظة كتاب الله إبراز مهاراتهم بأفضل صورة ممكنة.

وفي هذا السياق، أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة معمقة تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير في آليات المسابقة، بحيث تتماشى مع أعلى المعايير الدولية وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في جعل المسابقة نموذجًا عالميًا في تحفيز حفظة القرآن الكريم.

وأضاف: "إن تأجيل دورة 2025 يهدف إلى إعادة تقييم كافة الجوانب الفنية والتنظيمية للمسابقة، بما في ذلك معايير التحكيم، وآليات التسجيل، بالاضافة الى المقترحات المطروحة من المشاركين، وذلك لضمان بيئة تنافسية ومحفزة لجميع المتسابقين، ونسعى إلى استحداث آليات جديدة ترفع من جودة الأداء، وتوسع نطاق المشاركة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من حفظة كتاب الله للمنافسة على هذا الشرف العظيم."

وشدد المهيري على أن الجائزة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الارتقاء بمكانتها العالمية وتعزيز مصداقيتها، حيث سيتم العمل على مراجعة الفئات المختلفة للمسابقة، والتأكد من أنها تواكب التطلعات، وتحقق الأهداف السامية التي أُنشئت الجائزة من أجلها، وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية للمشاركين."

وأعرب مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تقديره العميق لكافة الشركاء والداعمين والمشاركين على تفهمهم ودعمهم المستمر لهذه الجهود التطويرية، مؤكدين حرص الجائزة على مواصلة مسيرة خدمة كتاب الله وتعزيز مكانة المسابقة كإحدى أهم المنصات القرآنية العالمية.

وسيتم الإعلان عن كافة المستجدات المتعلقة بالدورة القادمة عبر قنواتها الرسمية في الوقت المناسب، داعية المهتمين إلى متابعة مستجداتها لضمان الاطلاع على التفاصيل الجديدة فور صدورها.