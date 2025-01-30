أسواق الإمارات خالية من منتجات كوكاكولا المحتوية على مستويات غير اعتيادية من الكلورات

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا التي تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات، وأن جميع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية آمنة ومطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة الغذائية في الإمارات.

وأوضحت من خلال حسابها الرسمي عبر منصة " إكس" أن ذلك يأتي ذلك في إطار متابعة ما تداولته وسائل الإعلام عن قيام شركة "كوكاكولا يوروباسيفيك"، بسحب بعض المنتجات التي تم تصنيعها في موقع الشركة في بلجيكا .

وأضافت الوزارة أن المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات غير خاضعة لهذا السحب، حيث يتم إنتاجها محلياً في مصانع كوكاكولا للتعبئة الكائنة في إمارة أبوظبي.

وجددت وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيد التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية.