"سالك" تطبق التعرفة المرنة على بواباتها في دبي.. غداً

تبدأ شركة "سالك" غداً الجمعة، تطبيق نظام التعرفة المرنة على جميع بواباتها، باستثناء شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في دبي.

وبموجب هذا النظام، سيكون العبور عبر البوابات مجانياً من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل حتى 6:00 صباحاً

أما خلال فترات الذروة، تُحدد التعرفة بستة دراهم، وذلك من الساعة 6:00 إلى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 إلى 8:00 مساء.

وخلال الفترات غير وقت الذروة، بين 10:00 صباحاً و4:00 مساء، ومن 8:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، فستكون التعرفة 4 دراهم.

ويُستثنى يوم الأحد، حيث يتم تطبيق تعرفة ثابتة بقيمة أربعة دراهم طوال اليوم، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات الخاصة، مع استمرار مجانية العبور من 1:00 إلى 6:00 صباحاً.