حمدان بن محمد: شعارنا لا مستحيل في الإمارات.. لا مستحيل على أبناء الإمارات

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، استقبلنا فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق مهمة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" ... شباب نفخر بهم وبجهودهم التي قادت لتطوير القمر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة بأيدٍ إماراتية ... بهذه الكفاءات والعقول المبدعة، واثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الفضاء، وترك بصمات واضحة تخدم المجتمع العلمي العالمي وتسهم في صنع مستقبل أفضل للإنسان ... وشعارنا باختصار لا مستحيل في الإمارات ... لا مستحيل على أبناء الإمارات.