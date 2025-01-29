أمام رئيس الدولة.. سفيرة الإمارات لدى السويد تؤدي اليمين القانونية

أدت اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة السويد، غسق يوسف عبدالله شاهين، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفيرة التوفيق والنجاح في مهامها، وحثّها على العمل بجد لتعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والسويد على جميع المستويات، مؤكداً أهمية دور سفارات الدولة في بناء علاقات تعاون بنّاء مع مختلف دول العالم.

من جانبها، أعربت السفيرة عن اعتزازها بالثقة الغالية التي أولتها إياها القيادة الحكيمة لتمثيل دولة الإمارات، مؤكدة أنها ستعمل على خدمة مصالح دولة الإمارات بإخلاص.

حضر مراسم أداء اليمين، التي جرت بقصر البحر في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، وعدد من كبار المسؤولين.