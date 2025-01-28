أمام رئيس الدولة.. سفيرة الإمارات لدى السويد تؤدي اليمين القانونية

أدت اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم غسق يوسف عبدالله شاهين سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة السويد..بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفيرة التوفيق والنجاح في مهامها وحثها على العمل بجد لتعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والسويد على جميع المستويات مؤكداً أهمية دور سفارات الدولة في بناء علاقات تعاون بناء مع مختلف دول العالم.

من جانبها أعربت السفيرة عن اعتزازها بالثقة الغالية التي أولتها إياها القيادة الحكيمة لتمثيل دولة الإمارات مؤكدة أنها ستعمل على خدمة مصالح دولة الإمارات بإخلاص.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.