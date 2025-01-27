الجامعة العربية: إستراتيجية الإمارات القائمة على الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات

أشادت جامعة الدول العربية بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتخصيص 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس رؤية ثاقبة تدرك أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي كركيزة أساسية لتحقيق التقدم والإزدهار.



وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، إن الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات رأت أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن التقدم لن يحدث دون تعزيز التماسك على المستويات كافة بدءا من الأسرة والمجتمع .

وأكدت أبوغزالة، مساندة الجامعة العربية لكافة المبادرات البناءة التي تستهدف تعزيز أواصر المجتمعات العربية وتدعيم روابط التعاون بين أفراد الشعوب العربية، داعية إلى ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات على مستوى الوطن العربي والاستفادة من التجارب الناجحة والرائدة في المجالات الإجتماعية والإنسانية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه شعوبنا العربية.